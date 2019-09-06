وليد جنبلاط : في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان

قال الزعيم السياسي اللبناني الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "في مصر تشعر بهيبة الدولة وترى حركة العمران في كل مكان".



وأضاف جنبلاط ، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) ، " .. وإذا كان المرء يستشعر ذكريات الماضي، لكن يرى في القيادة المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي توجها استراتيجيا لمصر وللمنطقة العربية، دون إهمال دور مصر في أفريقيا، والأهم أن العروبة متأصلة وتبقى الأساس لإخراج المشرق العربي من عصبياته".



وأرفق جنبلاط بالتدوينة 4 صور لنهر النيل ومنطقة وسط القاهرة التقطها خلال زيارته الرسمية إلى مصر على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بالأمس وليد جنبلاط والوفد المرافق له والذي ضم نجله النائب تيمور جنبلاط رئيس الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي (كتلة اللقاء الديمقراطي) والنائب الدكتور بلال عبد الله، والوزير السابق والقيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، حيث جرى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.



وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الشعبي والرسمي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، في حين أعرب جنبلاط عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات على نحو من شأنه حفظ استقرار بلاده والمنطقة العربية ككل.