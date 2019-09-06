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شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الشاشة وموعد عودتها للتمثيل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:54 م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
عمرو ممدوح
قالت الفنانة، شيرين سيف النصر، إنها اختفت فترة كبيرة من أجل الاستراحة، مشيرة إلى أنها عزمت على العودة إلى العمل الفني قريبا.

وأضافت شيرين سيف النصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أنها كانت تطبخ لفريق العمل خلال تصوير مسلسل "اللص الذي أحبه"، مشيرة إلى أنها كانت أيضا تصنع مقالب في الفنان شريف منير.

وأعربت الفنانة شيرين سيف النصر، عن إعجابها ببرنامج "أنا وابنتي" تقديم الفنان شريف منير وابنته، مشيرة إلى أنها تنوي العودة قريبا إلى الشاشة بالعمل مع الفنان شريف منير.

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