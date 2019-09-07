ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
حمامات كليوباترا
حمامات كليوباترا
ايمن محمود
  • حمامات كليوباترا حكاية أشهر قصة حب علي ساحل مرسي مطروح
  • الحمامات شاهده علي قصة حب كليوباترا وانطونيو
  • مطروح تعيد الوجه السياحية لحمامات كليوباترا بتطويرها

تذخر محافظة مطروح بالعديد من المقومات التاريخية والسياحية والطبيعية والتي جعتلها من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر.

حمامات كليوباترا بشاطئ الغرام أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية بمدينة مرسى مطروح والتي يقصدها السياح وزوار المحافظة لما تتميز به من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية فريدة.

ولصخرة كليوباترا أهمية تاريخية فهي شاهدة على قصة حب فريدة بين الملكة كليوباترا وأنطونيو. 

كما يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ تم العثور هناك على العديد من المعالم الأثرية التي تعود إلى عهد الفراعنة، منها قصر يرتبط بالشاطئ عن طريق ممرات وأنفاق أرضية.

واكد الدكتور حمد خالد شعيب الباحث في التراث الشعبي أن الشاطئ حظي باهتمام كبير من قبل باحثي الآثار من مختلف أنحاء العالم، لمعرفة تاريخ والكشف عن أسراره .

وأضاف أن شاطئ كليوباترا يقع على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة مرسى مطروح، وتعود تسميته بهذا الى قصص مبهمة عن ملكة مصر "كليوباترا" ذات الجذور البطلمية، والتي انتحرت عام 1930 قبل الميلاد، وعمرها 39 عامًا بعد قصة حب مع القائد الروماني أنطونيوس لافتا انه عقب مقتل يوليوس قيصر حاكم روما، وجهت الملكة الدعوة إلى القائد لزيارة مصر، واستجاب لها، وقد أعجب بجمالها وتزوجا، وكانت الملكة تستخدم هذا الحمام الصخرى للاستحمام بمياه البحر بعيدًا عن الأعين، لذلك سمى باسمها.

وأوضح ان هذا الشاطئ يوجد به تشكيل صخري مغلق من الجانبين ومن أعلى، تمر من جانبيه الآخرين مياه البحر متجددة مع كل حركة للأمواج، ويعرف باسم "حمَّام كليوباترا" حيث اعتادت الملكة الحريصة على المحافظة على جمالها، على النزول في تلك المياه يوميا لأخذ حمام في مياه البحر الدافئة.

وأكد العميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، انه يتم حاليا أعمال تطوير شاطئ كليوباترا، حيث تم إنشاء أول جسر زجاجى بطول 72 مترا، يمر فوق الصخور ومياه الشاطئ وصولًا إلى حمام كليوباترا، ليسهل وصول الزوار ورواد المكان الأثرى الشهير.

وأضاف أن شاطئ كليوباترا له قيمة تاريخية وجمالية وترفيهية ولذلك كان هذا العمل لتطوير الشاطئ.

أوضح، أنه تم الانتهاء من إقامة جسر زجاجى للمشاة، يصل إلى حمام كليوباترا، بطول 72 مترا وبعرض 4 أمتار، ويربط بين الممر الخراسانى الحمام لافتا الي اقامة تمثال للملكة كليوباترا بمدخل الشاطئ مع إضاءة الحمام بشكل بانوراما فنية.
حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح
حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح
حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحياة تعود لـ شاطئ كليوباترا بمطروح.. تشييد تمثال بالمدخل وإنارة الحمام بشكل بانورما.. وممشى زجاجي بطول 72 مترا.. صور

خدنا أجازة.. سحر شواطئ مطروح يخطف قلوب المصطافين.. صور

محافظ مطروح: استمرار أعمال التطوير بشواطئ المحافظة

مثل كوبري روض الفرج.. ممشى زجاجي عالمي لتطوير حمام كليوباترا بمطروح

أين تذهب في مطروح لقضاء اجازة عيد الاضحى؟.. شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا صباحًا.. وسوق ليبيا وشارع الإسكندرية للتسوق ليلًا.. وعيون المياه والدفن للعلاج والاسترخاء

لا تقتصر على شاطئ الغرام.. تعرف على أجمل شواطئ مطروح

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

لسلامتك وسلامة الحيوان.. نصائح لا يمكن إغفالها مع تربية القطط والكلاب.. تعرف عليها

كريم عبد العزيز يروي مواقف وكواليس طريفة في أفلامه.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

أسباب وأعراض سرطان بطانة الرحم

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا