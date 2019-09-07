حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

حمامات كليوباترا حكاية أشهر قصة حب علي ساحل مرسي مطروح

الحمامات شاهده علي قصة حب كليوباترا وانطونيو

مطروح تعيد الوجه السياحية لحمامات كليوباترا بتطويرها





تذخر محافظة مطروح بالعديد من المقومات التاريخية والسياحية والطبيعية والتي جعتلها من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر.





حمامات كليوباترا بشاطئ الغرام أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية بمدينة مرسى مطروح والتي يقصدها السياح وزوار المحافظة لما تتميز به من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية فريدة.





ولصخرة كليوباترا أهمية تاريخية فهي شاهدة على قصة حب فريدة بين الملكة كليوباترا وأنطونيو.





كما يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ تم العثور هناك على العديد من المعالم الأثرية التي تعود إلى عهد الفراعنة، منها قصر يرتبط بالشاطئ عن طريق ممرات وأنفاق أرضية.





واكد الدكتور حمد خالد شعيب الباحث في التراث الشعبي أن الشاطئ حظي باهتمام كبير من قبل باحثي الآثار من مختلف أنحاء العالم، لمعرفة تاريخ والكشف عن أسراره .





وأضاف أن شاطئ كليوباترا يقع على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة مرسى مطروح، وتعود تسميته بهذا الى قصص مبهمة عن ملكة مصر "كليوباترا" ذات الجذور البطلمية، والتي انتحرت عام 1930 قبل الميلاد، وعمرها 39 عامًا بعد قصة حب مع القائد الروماني أنطونيوس لافتا انه عقب مقتل يوليوس قيصر حاكم روما، وجهت الملكة الدعوة إلى القائد لزيارة مصر، واستجاب لها، وقد أعجب بجمالها وتزوجا، وكانت الملكة تستخدم هذا الحمام الصخرى للاستحمام بمياه البحر بعيدًا عن الأعين، لذلك سمى باسمها.





وأوضح ان هذا الشاطئ يوجد به تشكيل صخري مغلق من الجانبين ومن أعلى، تمر من جانبيه الآخرين مياه البحر متجددة مع كل حركة للأمواج، ويعرف باسم "حمَّام كليوباترا" حيث اعتادت الملكة الحريصة على المحافظة على جمالها، على النزول في تلك المياه يوميا لأخذ حمام في مياه البحر الدافئة.





وأكد العميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، انه يتم حاليا أعمال تطوير شاطئ كليوباترا، حيث تم إنشاء أول جسر زجاجى بطول 72 مترا، يمر فوق الصخور ومياه الشاطئ وصولًا إلى حمام كليوباترا، ليسهل وصول الزوار ورواد المكان الأثرى الشهير.





وأضاف أن شاطئ كليوباترا له قيمة تاريخية وجمالية وترفيهية ولذلك كان هذا العمل لتطوير الشاطئ.



