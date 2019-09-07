عبد الدايم: صالح جمعة من أكثر اللاعبين التزاما.. وباسم رجع لمستواه.. فيديو

تحدث حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق عن تعامله مع صالح جمعة وباسم على ثنائي الفريق.



وقال عبد الدايم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اتقالي صالح جمعة ده صعب التعامل معاه، بعد ما رجع من السعودية توليت ملف اللاعب".



متابعًا "صالح جمعة كان من أسهل اللعيبة الي اشتغلت معاها وكان ملتزم جدًا في التدريب والتغذية، نفذ أكثر من 90% من التعليمات الي بطلبها وفي خلال 4 أو 5 أسابيع وصلنا لإنجاز كبير".



واستكمل عبد الدايم "باسم علي لما رحت الأهلي كان بقاله فترة كبيرة مصاب، قعدت معاه وعرفنا المشكلة ايه وحليناها واتصاب اصابتين بس وبعدين بقى كويس ورجع للملاعب بدون اصابة".