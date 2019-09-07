بومبيو يكشف عن وعد زعيم كوريا الشمالية لترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالوفاء بوعده للرئيس دونالد ترامب ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وكان بومبيو قد أكد، أمس، أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع كوريا الشمالية للتفاوض من أجل تحقيق مجموعة من النتائج التي ستكون جيدة لكل من الولايات المتحدة والعالم.



واشار وزير الخارجية الأمريكي إلى القمم الثلاث التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، موضحًا ان كيم تعهد بنزع السلاح النووي فيما قدمت الولايات المتحدة تعهدات بخلق مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية.



وشدد بومبيو على أن كوريا الشمالية كانت تحتاج إلى تصحيح تصرفاتها مذكرًا بأن الولايات المتحدة جعلت العالم ينضم إليها في فرض "العقوبات الأقسى في التاريخ" على كوريا الشمالية، ومعتبرًا أن الأسلحة النووية لا توفر الأمن لكوريا الشمالية بل التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة ومع العالم لنزع السلاح النووي هو الذي يحققه.