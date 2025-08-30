قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
توك شو

بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها

عمليات الولادة
عمليات الولادة
إسراء صبري

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في عمليات الولادة القيصرية، في ظل تراجع الولادة الطبيعية والتغاضي عن الآثار السلبية التي تقع على المرأه نتيجة الولادة القيصرية.

إضرار الولادة القيصرية 

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو مجلس النواب، أن الولادة القيصرية تتسبب أضرارا للجنين وللأم ، مؤكدة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها.

الولادة القيصرية

وتابعت: يجب وضع خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية للمساهمة في خفض معدل القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية ، إلى جانب تنظيم الأسرة من خلال القابلات المؤهلات علميًا وعمليًا.

الولادة الطبيعية 

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدل الولادة القيصرية يرجع إلى الأفكار المترسخة في عقول السيدات عن معاناة الولادة الطبيعية، وما تمر به السيدات خلال هذه الفترة.

أعلى معدلات ولادة قيصرية في العالم

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 72%، وهو ما يجعلها أعلى دولة في العالم في هذا النوع من الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أن هذه المعدلات تتجاوز بكثير النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية الولادة القيصرية الولادة الطبيعية

