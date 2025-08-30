بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في عمليات الولادة القيصرية، في ظل تراجع الولادة الطبيعية والتغاضي عن الآثار السلبية التي تقع على المرأه نتيجة الولادة القيصرية.

إضرار الولادة القيصرية

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو مجلس النواب، أن الولادة القيصرية تتسبب أضرارا للجنين وللأم ، مؤكدة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها.

وتابعت: يجب وضع خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية للمساهمة في خفض معدل القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية ، إلى جانب تنظيم الأسرة من خلال القابلات المؤهلات علميًا وعمليًا.

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدل الولادة القيصرية يرجع إلى الأفكار المترسخة في عقول السيدات عن معاناة الولادة الطبيعية، وما تمر به السيدات خلال هذه الفترة.

أعلى معدلات ولادة قيصرية في العالم

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 72%، وهو ما يجعلها أعلى دولة في العالم في هذا النوع من الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أن هذه المعدلات تتجاوز بكثير النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية.