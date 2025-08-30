وصلت 72%.. مصر تسجل أعلى معدلات ولادة قيصرية في العالم

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 72%، وهو ما يجعلها أعلى دولة في العالم في هذا النوع من الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أن هذه المعدلات تتجاوز بكثير النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

أوضحت الألفي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تكون نسبة الولادات القيصرية في حدود 10 إلى 15% فقط، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي المثلى لضمان صحة كل من الأم والطفل، مضيفة أن الدراسات أثبتت أن: «الولادة القيصرية إذا تجاوزت 15% أو قلت عن 10%، فإن الأطفال قد يتعرضون لمضاعفات صحية هم في غنى عنها».

وأكدت «الألفي» أن الولادة الطبيعية تظل الأفضل في الحالات الصحية المستقرة، قائلة: «ربنا خلق للطفل مجرى للولادة الطبيعية، وموعد الولادة يتم تحديده إلهيًا، وليس بقرار بشري»، مشددة على أن الولادة القيصرية لها دواعي طبية محددة، مثل: «وجود مشاكل صحية لدى الأم، أو تعرض الجنين للخطر أثناء الحمل أو المخاض»، لافتة إلى أنه في هذه الحالات فقط يتم اللجوء للجراحة القيصرية لحماية الأم والطفل من أي مضاعفات خطيرة.

وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن المعدلات المرتفعة من الولادة القيصرية أدت إلى ارتفاع في نسب المضاعفات الصحية لدى السيدات والأطفال في مصر، مؤكدة أن هذا ما دفع الدولة إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة، قائلة: «الدولة اتخذت إجراءات واضحة لتقليل نسبة القيصريات، لأن نتائجها الصحية على الأمهات والأطفال باتت مقلقة».