قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وصلت 72%.. مصر تسجل أعلى معدلات ولادة قيصرية في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 72%، وهو ما يجعلها أعلى دولة في العالم في هذا النوع من الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مؤكدة أن هذه المعدلات تتجاوز بكثير النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

أوضحت الألفي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تكون نسبة الولادات القيصرية في حدود 10 إلى 15% فقط، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي المثلى لضمان صحة كل من الأم والطفل، مضيفة أن الدراسات أثبتت أن: «الولادة القيصرية إذا تجاوزت 15% أو قلت عن 10%، فإن الأطفال قد يتعرضون لمضاعفات صحية هم في غنى عنها».

وأكدت «الألفي» أن الولادة الطبيعية تظل الأفضل في الحالات الصحية المستقرة، قائلة: «ربنا خلق للطفل مجرى للولادة الطبيعية، وموعد الولادة يتم تحديده إلهيًا، وليس بقرار بشري»، مشددة على أن الولادة القيصرية لها دواعي طبية محددة، مثل: «وجود مشاكل صحية لدى الأم، أو تعرض الجنين للخطر أثناء الحمل أو المخاض»، لافتة إلى أنه في هذه الحالات فقط يتم اللجوء للجراحة القيصرية لحماية الأم والطفل من أي مضاعفات خطيرة.

وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن المعدلات المرتفعة من الولادة القيصرية أدت إلى ارتفاع في نسب المضاعفات الصحية لدى السيدات والأطفال في مصر، مؤكدة أن هذا ما دفع الدولة إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة، قائلة: «الدولة اتخذت إجراءات واضحة لتقليل نسبة القيصريات، لأن نتائجها الصحية على الأمهات والأطفال باتت مقلقة».

معدلات الولادة القيصرية الولادة القيصرية الصحة الولادة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

فاروق عبد الخالق

بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. إطلاق اسم فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي

مي عز الدين ووالدتها

مي عز الدين تتحدث لأول مرة عن فترة فقدان والدتها وتعاونها مع الزعيم وعبلة كامل

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد