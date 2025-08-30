قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر

مروة يسري المعروفة إعلاميا ببنت مبارك
مروة يسري المعروفة إعلاميا ببنت مبارك
أحمد بسيوني

قلق وتوتر وفي النهاية أغمي عليها، شهدت محاكمة مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ”بنت مبارك”، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة الســ.ــب والقــ.ــذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل مثيرة خلال الجلسة التي امتدت لنحو 4 ساعات.

إغماء داخل جلسة المحاكمة

وخلال المحاكمة، بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، حيث تعرضت لحالة إغماء مفاجئة وسقطت مغشيًا عليها لعدة دقائق، ما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية، قبل استكمال المرافعات.

تأجيل القضية لجلسة 13 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية 

وقررت محكمة جنــ.ــح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، تأجيل محاكمة مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ”بنت مبارك”، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة الســ.ــب والقــ.ــذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

مرافعات مطولة من هيئة الدفاع ومطالبات بالإفراج عن المتهمة

وشهدت جلسة اليوم مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لافتة إلى أن الشكوى افتقدت إلى الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل المقدم ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، ما يثير شبهة حول صحة الخصومة. كما أكد الدفاع أن استمرار حبس المتهمة احتياطيا يتعارض مع القانون، وأن التقرير الفني باطل ومجهل وخالٍ من التوقيع والختم الرسمي.

يذكر أن هذه هي الجلسة الثانية في القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد “مروة يسري” تتهمها فيه بسبها وقذفها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

الاسكندرية بنت مبارك مروة يسري محاكمة تأجيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: إستعدادات للعام الدراسى وإنهاء مشروعات "حياة كريمة" وضبط الأسواق

تكريم

محافظ أسوان يكرم موظفى الإيرادات لتميزهم في زيادة التحصيل وتعزيز الموارد الذاتية

جانب من الجولة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال الإنتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات

بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد