ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
فايلر
فايلر
محمد رشاد
قال محمد بركات لاعب الأهلي السابق إن انطباعات اللاعبين عن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق إيجابية، لكنه أكد أنه ينتظر المباريات من أجل الحكم على المدرب السويسري.

وأضاف بركات في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "ما وصلني من انطباعات للاعبين عن رينيه فايلر إيجابي للغاية، لكن أنا بالرغم من ذلك سأحكم عليه من خلال المباريات، وأمنحه الفرصة الكافية لإصدار الحكم عليه ، أتحدث مع اللاعبين بشكل دائم للاطمئنان على الفريق ورأيه في تدريبات فايلر إيجابي للغاية، ولكن ننتظر أن نرى نتيجته في المباريات من أجل الحكم على المدرب."

وطالب بركات اللاعبين ببذل جهد أكبر في الموسم المقبل: "لقد تمكنا من الفوز بالدوري في الموسم الماضي، لكننا بدأنا الدور الأول بشكل سيئ للغاية ويجنب أن نتجنب هذا في المستقبل."

وأضاف: "علينا أن نتجنب تكرار هذا الأمر في الموسم المقبل بالرغم من أننا أنهينا المسابقة بفارق 8 نقاط عن نادي كبير وعظيم بحجم الزمالك."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

جولة تفقدية لـ رينيه فايلر بمنشآت التتش في الأهلي

شاهد.. أول ظهور للسويسري رينيه فايلر باستاد التتش وغرف الجهاز الفني

شاهد.. أول ظهور لـ فايلر في مران النادي الأهلي

مدرب الأهلي الجديد .. جلسة خاصة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

ما حكم قبول التعويض عن تلف حصل لسيارتي في حادث؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

فريدة عثمان تتوجه إلى واشنطن

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجل لا ينام من اجل البناء

نظر إعادة محاكمة رئيس مشروعات مياه البحر الأحمر بتهمة الرشوة

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

رشحه حسام غالى..حسين عبد الدايم: فضلت اشتغل مع الأهلي ورفضت عرض ميدو.. فيديو

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

هاني العتال يكشف كواليس حديثه مع وزير الشباب والرياضة.. فيديو

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

آرسين فينجر يشيد بمحمد صلاح.. المهووس شبيه ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا