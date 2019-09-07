محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

قال محمد بركات لاعب الأهلي السابق إن انطباعات اللاعبين عن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق إيجابية، لكنه أكد أنه ينتظر المباريات من أجل الحكم على المدرب السويسري.



وأضاف بركات في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "ما وصلني من انطباعات للاعبين عن رينيه فايلر إيجابي للغاية، لكن أنا بالرغم من ذلك سأحكم عليه من خلال المباريات، وأمنحه الفرصة الكافية لإصدار الحكم عليه ، أتحدث مع اللاعبين بشكل دائم للاطمئنان على الفريق ورأيه في تدريبات فايلر إيجابي للغاية، ولكن ننتظر أن نرى نتيجته في المباريات من أجل الحكم على المدرب."



وطالب بركات اللاعبين ببذل جهد أكبر في الموسم المقبل: "لقد تمكنا من الفوز بالدوري في الموسم الماضي، لكننا بدأنا الدور الأول بشكل سيئ للغاية ويجنب أن نتجنب هذا في المستقبل."



وأضاف: "علينا أن نتجنب تكرار هذا الأمر في الموسم المقبل بالرغم من أننا أنهينا المسابقة بفارق 8 نقاط عن نادي كبير وعظيم بحجم الزمالك."