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الكونجرس يحقق في إقامة بنس في فندق تابع لترامب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
ترامب وبنس
ترامب وبنس
أحمد قاسم
ذكرت لجنتان بالكونجرس الأمريكي يوم الجمعة أن الديمقراطيين بمجلس النواب فتحوا تحقيقا حول إقامة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في فندق يملكه الرئيس دونالد ترامب في أيرلندا خلال زيارة للبلد الأوروبي قبل أيام.

وأثار بنس غضب الديمقراطيين بإقامته في فندق ترامب انترناشونال جولف كلوب في دونبج على الساحل الغربي لإيرلندا رغم ابتعاده بمسافة 300 كيلومتر عن مقر اجتماعاته بالعاصمة دبلن.

وكتب إليجا كامنجز رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب للبيت الأبيض ومؤسسة ترامب والحرس الرئاسي ومكتب نائب الرئيس طالبا وثائق بشأن الزيارة.

وتحدثت الرسالة عن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الفندق ”استثمار متعثر“ لشركة تابعة لترامب ولم يسجل أرباحا منذ سنوات.

وفي الشهر الماضي وخلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال ترامب إن إدارته تدرس استضافة القمة في منتجعه للجولف بمدينة ميامي في فلوريدا لكنه أكد أنه لن يتربح شخصيا من استضافة الحدث.

واحتفظ ترامب بملكية فنادقه وملاعب الجولف والشركات الأخرى لكنه نقل إدارتها إلى أبنائه بعد وقت قصير من أدائه اليمين رئيسا في يناير كانون الثاني عام 2017.

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