رئيس الوزراء الإسرائيلي يعد الشعب بأنه لن تكون هناك محرقة أخرى

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمةً في افتتاح فعاليات يوم ذكرى المحرقة في ياد فاشيم، قائلاً: "بصفتي رئيساً لوزراء إسرائيل، وعدتُ: 'لن تكون هناك محرقة أخرى'، وقد وفينا بهذا الوعد هذا العام على أرض الواقع، ووجهنا لنظام الإرهاب في إيران أقوى ضربة في تاريخه."

أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: "خلال المحرقة، كنا كحيوانٍ مُنهكٍ يُطلق صرخة ألمٍ، واليوم لدينا دولةٌ أقوى من أي وقتٍ مضى، تُطلق زئير القوة".

وانتقد نتنياهو الدول الأوروبية بشدة، قائلاً: "لقد نسيت أوروبا الكثير منذ المحرقة، إنها التي أقسمت بعد الحرب العالمية على الدفاع عن الخير، باتت اليوم مُلطخةً بضعفٍ أخلاقيٍّ عميق، إنها تفقد السيطرة على هويتها وقيمها والتزامها بحماية الحضارة من البربرية".