خلال أيام.. أكبر طرح للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة يتصدر نشرة البلد..فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
-"معاك يا سيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: شعب مصر معاك وإنجازاتك تتحدث عن نفسها.
-وليد جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان.
-اليوم.. رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا.
-خلال أيام.. أكبر طرح للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة.
-حاملو شهادة قناة السويس أعادوا استثمارها بأوعية ادخارية أخرى.
وزارة التموين تقرر مد معرض أهلا مدارس حتى 10 سبتمبر.
-التعليم: منح بجامعات مختلفة للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
-"معاك يا سيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: شعب مصر معاك وإنجازاتك تتحدث عن نفسها.
-وليد جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان.
-اليوم.. رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا.
-خلال أيام.. أكبر طرح للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة.
-حاملو شهادة قناة السويس أعادوا استثمارها بأوعية ادخارية أخرى.
وزارة التموين تقرر مد معرض أهلا مدارس حتى 10 سبتمبر.
-التعليم: منح بجامعات مختلفة للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.