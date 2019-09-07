الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟).



وأوضحت دار الإفتاء قائلة: إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).



وأشار إلى أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.