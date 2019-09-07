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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وزوجته

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
يارا نعوم وعماد متعب
يارا نعوم وعماد متعب
منار نور
نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يارا نعوم" فى الصورة برفقة زوجها عماد متعب وعدد من أصدقائهما فى أحد المطاعم بالقاهرة، بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض مخطط بالأسود.

يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".

وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر في وقت سابق.

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