شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وزوجته

نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "يارا نعوم" فى الصورة برفقة زوجها عماد متعب وعدد من أصدقائهما فى أحد المطاعم بالقاهرة، بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض مخطط بالأسود.



يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".



وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر في وقت سابق.