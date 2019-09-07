المصري يواجه بلدية المحلة وديا

يواجه فريق المصري البورسعيدي منافسه بلدية المحلة اليوم وديا في تمام الساعة الخامسة عصرا ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري الموسم الجديد 2019-2020.



ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لتجهيز لاعبيه بشكل قوي وتدريجي قبل انطلاق الموسم لتحقيق مركز يليق بمكانة الفريق.



علي جانب آخر يسعى كرم جابر المدير الفني لفريق بلدية المحلة لتجهيز اللاعبين لخوض منافسات دوري القسم الثاني ودمج العناصر الجديد مع التشكيل الأساسي للفريق لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري .