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رياضة

جماهير الزمالك تحتشد أمام مركز شباب الجزيرة من أجل تذاكر نهائي الكأس أمام بيراميدز

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:42 م
جماهير الزمالك تحتشد
جماهير الزمالك تحتشد أمام مركز شباب الجزيرة
منتصر الرفاعى
احتشدت جماهير الزمالك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بكثافة أمام بوابات مركز شباب الجزيرة، للحصول على تذاكر لقاء الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة المصري، عن طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأحد فى نهائى كأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية فى أربعة أماكن صباح اليوم.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة المصرى، أماكن بيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز وهى: استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع مباراة الزمالك وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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