هجمة مرتدة.. شوقي غريب يتأهب لتكرار سيناريو مونديال الأرجنتين

يستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، للمشاركة فى نهائيات أمم إفريقيا، المقرر أن تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



شوقى غريب يتأهب لتكرار نفس سيناريو مونديال الشباب فى الأرجنتين، والذى نجح إبان قيادته لمنتخب الشباب فى تحقيق الميدالية البرونزية والظهور بشكل قوى فى عام 2001.



استعدادات قوية لـ أوليمبي الفراعنة

يعتمد شوقى غريب وجهازه المعاون على قائمة من القوام الأساسي للمنتخب الأوليمبي ضمت كل من: فى حراسة المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، وفى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي، وبخط الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام، وفى الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي وفى الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.



المنتخب الأوليمبي خاض العديد من المباريات الودية القوية وفاز على السعودية (3 – 2) في 23 مارس 2018، والأهداف جاءت عن طريق ناصر منسي (هدفين) وناصر ماهر وتعادل مع السعودية أيضا (1 – 1) بتاريخ 26 مارس 2018 والهدف بتوقيع طاهر محمد طاهر.



وخسر منتخب أوليمبي الفراعنة امام تونس بهدفين دون رد فيما فاز منتخب مصر على الجزائر 2/ 1 وعاد وكرر نفس الفوز على الجزائر بهدف نظيف وتعادل المنتخب المصري مع روسيا 1/1.



واستمرارا لبرنامج الإعداد يلتقى الليلة فى الثامنة منتخب مصر الأوليمبي نظيره المنتخب السعودي وديا على ملعب استاد السويس ضمن برنامج إعداد أوليمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



إنجاز مونديال الأرجنتين

شوقى غريب يرغب فى تكرار إنجاز عام 2001 لدى حصول منتخب الشباب تحت قيادته على المركز الثالث بعد غياب عشرة أعوام عاد منتخب مصر للمشاركة في المونديال للمشاركة الثالثة في تاريخه عقب تأهل الفراعنة لكأس العالم بعد التتويج ببرونزية كأس الأمم الإفريقية 2001 التي أقيمت في إثيوبيا.



وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة مع الأرجنتين المنظم في المجموعة الأولى ومعهم فنلندا وجامايكا وبدأت مصر مشوارها بالتعادل سلبيا مع جامايكا قبل أن تستقبل شباك محمد صبحي سبعة أهداف من الأرجنتين في المباراة الثانية، التي انتهت بهزيمة مدوية للفراعنة 7-1 وفازوا في المباراة الثالثة على فنلندا 2-1، بهدفين من توقيع جمال حمزة ووائل رياض.



وتأهلت مصر إلى دور الـ16 في وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط خلف الأرجنتين التي تصدرت بتسع نقاط وواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة، بإقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من دور الـ16 بالفوز 2-0 بهدفي وائل رياض "من ركلة جزاء" ومحمد اليماني وفي ربع النهائي، كان الفراعنة على موعد مع مواجهة صعبة أمام هولندا ونجح منتخب مصر فى الفوز على الطواحين الهولندية 2-1 ولكن تلقى خسارة أمام غانا بنتيجة 2-0 لتلعب مصر مع باراجواي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ويفوز الفراعنة بهدف اليماني.



