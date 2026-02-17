قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

إبراهيم فايق ينعي والدة نجم الزمالك

محمود فتح الله
محمود فتح الله
منار نور

نعي الإعلامي إبراهيم فايق  والدة الكابتن محمود فتح الله التي توفيت صباح اليوم

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي اكس :" خالص العزاء للكابتن محمود فتح الله في وفاة والدته.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة ويصبرك يا حبيبي ويصبر الأسرة.


توفيت والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستجرام”.


مسيرة محمود فتح الله الرياضية

عرف فتح الله خلال مسيرته بأنه المدافع الهداف، حيث شارك في 344 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.

كما حقق مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات، إضافة إلى بطولتين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2008 و2010، ليكون جزءًا من الجيل الذهبي تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.


بدايات التألق والانضمام للزمالك
بدأ محمود فتح الله مسيرته الكروية في ناشئي غزل المحلة قبل أن ينضم للفريق الأول ويظهر مستويات مميزة قادته للانضمام لمنتخبات الناشئين، ثم للمنتخب الأول عام 2005.

في 2007، انتقل لصفوف الزمالك، حيث أصبح أحد أفضل المدافعين في مصر، وشارك مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 في غانا، ليحقق البطولة مع الفريق.

محمود فتح الله والدة محمود فتح الله وفاة والده محمود فتح الله

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

