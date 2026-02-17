قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

منار نور

دعم ايمن يونس نجم الزمالك السابق فريقه في مباراته اليوم أمام سيراميكا ببطولة الدوري الممتاز.


وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" بالتوفيق للاعبي الزمالك ضد سيراميكا في كأس مصر  ..مباراة صعبة.


واستقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع  سيراميكا كليوباترا  مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من أجل المنافسة بقوة على اللقب المحلي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من بريقه خلال الفترة الأخيرة، محققًا فوزين متتاليين كان لهما أثر إيجابي على الحالة الفنية والذهنية للاعبين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليؤكد الفريق عودته التدريجية للطريق الصحيح.

ويراهن الجهاز الفني للزمالك على مزيج من الخبرة والشباب داخل أرض الملعب، من أجل فرض أسلوب اللعب منذ الدقائق الأولى، والضغط على دفاعات سيراميكا كليوباترا، مع استغلال الفرص الهجومية بأفضل صورة ممكنة.

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

