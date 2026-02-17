أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

دعم ايمن يونس نجم الزمالك السابق فريقه في مباراته اليوم أمام سيراميكا ببطولة الدوري الممتاز.



وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" بالتوفيق للاعبي الزمالك ضد سيراميكا في كأس مصر ..مباراة صعبة.



واستقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من أجل المنافسة بقوة على اللقب المحلي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من بريقه خلال الفترة الأخيرة، محققًا فوزين متتاليين كان لهما أثر إيجابي على الحالة الفنية والذهنية للاعبين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليؤكد الفريق عودته التدريجية للطريق الصحيح.

ويراهن الجهاز الفني للزمالك على مزيج من الخبرة والشباب داخل أرض الملعب، من أجل فرض أسلوب اللعب منذ الدقائق الأولى، والضغط على دفاعات سيراميكا كليوباترا، مع استغلال الفرص الهجومية بأفضل صورة ممكنة.