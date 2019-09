تشبه الكاوبوي.. مايا دياب تظهر بـ إطلالة غريبة في كليب يابا يابا

نشرت الفنانة مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام " صورة جديدة لها " من كليب "يابا يابا".



وظهرت مايا دياب بإطلالة غريبة وجديدة مرتدية شورت منقوش وفيست اسود جلد يشبه ملابس الكاوبوي مع هاف بوت بيج، وأمسكت سكارف طويل وراء ظهرها، واعتمدت مايا علي نوع جديد في إطلالاتها باعتمادها على رأس سوداء .





وكتبت مايا علي صورتها "Yaba Yaba... a new surprise is on its way, STAY TUNED! 😍♥️😍 #YabaYabaMusicVideo #Soon #Surprise #MayaDiabTribe"



ونالت مايا اعجاب متابعيها من اطلالاتها غير العادية التي دائما تظهر بها علي انستجرام.