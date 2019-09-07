ترجمة لغة الجسد.. علامات تؤكد أن الشخص الموجود أمامك معجب بك.. تعرف عليها

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما يحبك أم لا، وإذا كنت تخشى أن تسألهم بكل وضوح، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك البحث عنها وقد تكون علامات إعجاب الشخص الآخر بك.





وعرض موقع "ويكي هاو" مجموعة من العلامات التي تكشف مشاعر الشخص الذي أمامك، وكانت "لغة الجسد" أحد أبرز وأهم تلك العلامات، وإليك طريقة معرفة ما إذا كان الشخص الذي أمامك معجب بك أم لا من لغة جسده .





- يحدث 93% من التواصل بين الأشخاص بطريقة غير لفظية، حيث يعبر الجسد بنسبة كبيرة عما يود شخص ما الإفصاح عنه، وتظهر لغة الجسد في نغمة الصوت وحركات الوجه والجسم، ويتشارك الرجال والنساء بعض الأشكال المتعلقة بلغة الجسد، ولكن لديهم أيضًا إشارات معينة تصدر عنهم لاشعوريًا وتعني أنهم معجبون بك.





إشارات كشف المرأة





يمكن للمرأة أن تنقل تفكيرها أو مشاعرها بأكثر من 50 إشارة جسدية، رغم أنه يمكن كشف هذه الإشارات بسهولة، إلا أنه توجد بعض المراوغات التي لا يمكن التعرف عليها، وإليك بعض الإشارات التي يجب عليك الانتباه إليها، مثلا، ستبدو الفتاة وكأنها تشعر براحة أثناء تواجدها معك، ويجب عليك الانتباه للمسافات، فحينما تعجب بك فتاة ، ستحاول الاقتراب منك بشكل ملحوظ، ويمكن القيام بذلك بطرق عديدة مثل تحريك مشروبها أو قائمة طعام لمسافة قريبة منك إليك.





إشارات تكشف الرجل





لا توجد العديد من الإشارات التي تكشف الرجل، لكن إحداها التي يجب الانتباه إليها هي عندما يدفع الرجل كتفيه إلى الخلف ويوجه أنفاسه ناحية صدره.





- التواصل بالعينين





يستخدم كل من الرجال والنساء الاتصال البصري عندما يحبون شخصًا ما، حيث يعد اتصال العين إشارة عالمية للغة الجسد تعبر عن الكثير





- علامات تكشف أن صديقك/صديقتك المقرب/ة في الواقع تـ/يحبك

عرض أن يعطيك سترته أو معطفه بشهامة.

لمس الكتف

السخرية من الشخص الذي تواعده

دعوتك للخروج كثيرا







