شاهد| لأول مرة حافلات بدون سائق تجوب شوارع هولندا

عرضت قناة " الآن " تقريرًا عن حافلات بدون سائق تجوب شوارع هولندا للمرة الأولى، وذلك في مبادرة لتخفيف الازدحام المرورى.





ووفقًا لما قاله الخبراء فإن الاستغناء عن السائقين سوف يحتاج من 10 إلى 15 عامًا، كما أفادت الشركة المصنعة "فولفو ايه بي"، بأن مستوى الأمان والسلامة مرتفعان للغاية وأن السيارة مجهزة بكل تقنيات الراحة والأمان.





وكانت التجربة الأولى لتلك السيارات في هولندا وسيتم انتشارها قريبًا في الدول الأوروبية كما تؤكد الشركة المصنعة على وسائل الأمان والسلامة في تلك السيارة، إضافة إلى أن هذه الحافلات صديقة البيئة.