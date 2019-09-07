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إلهام أبو الفتح
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مرأة

بالهوت شورت.. شاهد أحدث إطلالة لــ نيكول سابا وزوجها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:48 م
نيكول سابا
نيكول سابا
قسم المرأه
شاركت الفنانة نيكول سابا، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"، برفقة زوجها بإطلالة جريئة.

وظهرت نييكول سابا بهوت شورت تايجروكاش مايوة شفاف أسود بمظهر أنيق ومثير، ولم تتكلف فى إرتداء الإكسسورات واكتفت بسلسة رقيقة ونضارة أنيقة.

ولم تضع الكثير من الميك أب بل اكتفت بما يناسب بشرتها ويبرز تألقها، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.
بالهوت شورت.. شاهد

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