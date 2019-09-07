بالهوت شورت.. شاهد أحدث إطلالة لــ نيكول سابا وزوجها

شاركت الفنانة نيكول سابا، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"، برفقة زوجها بإطلالة جريئة.وظهرت نييكول سابا بهوت شورت تايجروكاش مايوة شفاف أسود بمظهر أنيق ومثير، ولم تتكلف فى إرتداء الإكسسورات واكتفت بسلسة رقيقة ونضارة أنيقة.ولم تضع الكثير من الميك أب بل اكتفت بما يناسب بشرتها ويبرز تألقها، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.