اهم الاخبار| مصرع ضابطين شقيقين على الطريق الإقليمي.. تفاصيل وفاة العالم النووي المصري.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
مصرع ضابطين شقيقين أطاحت بهما سيارة على الطريق الإقليمي شبرا – بنها
لقي ضابطان شقيقان مصرعهما إثر حادث أليم على الطريق الحر، عندما تعطلت سيارتهما فنزلا لفحصها فاصطدمت بهما سيارة أخرى انفجر إطارها ولم يتحكم فيها قائدها مما أدى إلى مصرعهما في الحال وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ على السيارة المتسببه في الحادث وتولت النيابة التحقيق.
تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب
كشف السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، عن تفاصيل وفاة العالم النووي المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والذي وافته المنية بالمغرب أول أمس، لاسيما بعد ان انتشرت أخبار عن اغتيال العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.
حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل
حسم السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، الجدل بشأن وفاة العالم النووي المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الخميس الماضي، بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل.
غدا.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 غدا، الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة غدا.
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع النواب لبحث مشاكل المنيا ويتفقد المتحف إخناتون
يعقد الآن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة المنيا، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع لمطالبهم ومشاكل المحافظة وذلك بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
تصنيف الإخوان إرهابيين بـ واشنطن.. سيناتور أمريكي يطالب بحظر الجماعة
طالب سيناتور أمريكي بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ورأى أن هناك جهات في الولايات المتحدة تعرقل مناقشة المشروع أمام دوائر القرار في واشنطن من أجل ضم تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهاب في أمريكا.
حفيد مؤسس الإخوان يعترف بممارسة الزنا
اعترف طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، بإقامة علاقات جنسية مع نساء، كن اتهمنه بالاغتصاب، مبررا ذلك بأن "المعاشرة" تمت بالتراضي بين الطرفين.
المؤبد لـ بديع والبلتاجي والكتاتني في اقتحام الحدود.. تعرف على حكم المحكمة..فيديو
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
إسرائيل تشتعل.. هجوم رابع من غزة على تل أبيب
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، نبأ اشتعال المجلس الإقليمي عسقلان وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
مصرع ضابطين شقيقين أطاحت بهما سيارة على الطريق الإقليمي شبرا – بنها
لقي ضابطان شقيقان مصرعهما إثر حادث أليم على الطريق الحر، عندما تعطلت سيارتهما فنزلا لفحصها فاصطدمت بهما سيارة أخرى انفجر إطارها ولم يتحكم فيها قائدها مما أدى إلى مصرعهما في الحال وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ على السيارة المتسببه في الحادث وتولت النيابة التحقيق.
تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب
كشف السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، عن تفاصيل وفاة العالم النووي المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والذي وافته المنية بالمغرب أول أمس، لاسيما بعد ان انتشرت أخبار عن اغتيال العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان.
حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل
حسم السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، الجدل بشأن وفاة العالم النووي المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الخميس الماضي، بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل.
غدا.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 غدا، الأحد، عبر بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، مشيرا إلى أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عنها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة غدا.
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع النواب لبحث مشاكل المنيا ويتفقد المتحف إخناتون
يعقد الآن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة المنيا، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع لمطالبهم ومشاكل المحافظة وذلك بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
تصنيف الإخوان إرهابيين بـ واشنطن.. سيناتور أمريكي يطالب بحظر الجماعة
طالب سيناتور أمريكي بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ورأى أن هناك جهات في الولايات المتحدة تعرقل مناقشة المشروع أمام دوائر القرار في واشنطن من أجل ضم تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهاب في أمريكا.
حفيد مؤسس الإخوان يعترف بممارسة الزنا
اعترف طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، بإقامة علاقات جنسية مع نساء، كن اتهمنه بالاغتصاب، مبررا ذلك بأن "المعاشرة" تمت بالتراضي بين الطرفين.
المؤبد لـ بديع والبلتاجي والكتاتني في اقتحام الحدود.. تعرف على حكم المحكمة..فيديو
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
إسرائيل تشتعل.. هجوم رابع من غزة على تل أبيب
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، نبأ اشتعال المجلس الإقليمي عسقلان وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.