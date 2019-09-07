المؤبد لـ بديع والبلتاجي والكتاتني في اقتحام الحدود.. تعرف على حكم المحكمة..فيديو





وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.



وأصدرت المحكمة الحكم على المتهمين بـ معاقبة كلًا من محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد رشاد علي البيومي، محيي حامد السيد أحمد، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، عصام الدين العريان، يعد عصمت الحسيني، مصطفى الطاهر الغنيمي، محمود أحمد محمد أبو زيد زناتي، حازم محمد عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف بالسجن المؤبد بما نسب إليهم.



كما حكمت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور عوض، السيد حسن شهاب الدين ابو زيد، صبحي صالح موسى أبو عاصم، حمدي حسن علي ابراهيم، أحمد محمد محمود دياب، احمد أحمد علي العجيزي، عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، على عز الدين ثابت علي، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لما أسند إليهم من تهم.



وحكمت المحكمة ببراءة كل من محمد بديع عبد المجيد سامي، رشاد البيومي، محيي حامد السيد احمد، محمد سعد توفيق مصطفى الكتتاني، عصام الدين محمد حسين العريان، سعد عصمت محمد الحسيني، مصطفى طاهر على الغنيمي، محمود أحمد محمد أبو زيد، حمدي حس علي ابراهيم، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، أحمد ابو مشهور عوض، السيد حسن شهاب الدين ابو زيد، صبحي صالح موسى ابو عاصم، أحمد محمد محمود دياب، أحمد أحمد علي العجيزي، عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، علي عز الدين ثابت علي، من تهمة قتل كلًا من المجني عليهما؛ رضا عاشور محمد إبراهيم، وشريف عبد الرحيم محمد النجار، والشروع في قتل عيد جابر محروس.



وحكمت المحكمة ببراءة كل من صفوت حمودة حجازي رمضان، أحمد عبد اتلوهاب علي دلة، محسن يوسف السيد راضي، أيمن محمد حسن حجازي، عبد المنعم محمد أمين، محمد أحمد محمد إبراهيم،رجب عبد الرحيم المتولي أحمد إبراهيم بيومي، يسري عبد المنعم علي نوفل صبرة مما نسب إليهم.



وحكمت المحكمة بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف.



أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية». يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى؛ جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.