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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 3 مباريات.. 4 رسائل واضحة من مدرب برشلونة عن خطة اللعب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:23 م
فالفيردي
فالفيردي
القسم الرياضي
خاض فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الإسباني أرنستو فالفيردي 3 مباريات بالدوري وحقق من خلالها 4 نقاط ، حيث واجه فريق أتليتك بلباو وخسر بنتيجة 1-0،كما تعادل مع فريق أوساسونا بنتيجة 2-2 ، وفاز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 .

ومن خلال متابعة صدى البلد لتشكيل الفريق على مدار 3 مباريات فإن فالفيردي يبعث 4 رسائل واضحة:.

- وجود خمسة لاعبين أساسيين في الــ 3 مباريات السابقة وهم "شتيجن ، بيكيه ، لونجليت ، ألبا ، جريزمان".

- وجود أربعة لاعبين منبوذين وهم "أومتيتي ، توديبو ، واجي ، نيتو المصاب".

-التأكيد على وجود ميسي بالتشكيلة الأساسية طوال الموسم خاصة أن الفريق يعاني في غياب اللاعب الأرجنتيني.

- الشكوك في خط الوسط فقط .. فما زال الإسباني فالفيردي لم يستقر على وجود ثلاثية جيدة بخط وسط الفريق.

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