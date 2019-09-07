بعد 3 مباريات.. 4 رسائل واضحة من مدرب برشلونة عن خطة اللعب

خاض فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الإسباني أرنستو فالفيردي 3 مباريات بالدوري وحقق من خلالها 4 نقاط ، حيث واجه فريق أتليتك بلباو وخسر بنتيجة 1-0،كما تعادل مع فريق أوساسونا بنتيجة 2-2 ، وفاز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 .



ومن خلال متابعة صدى البلد لتشكيل الفريق على مدار 3 مباريات فإن فالفيردي يبعث 4 رسائل واضحة:.



- وجود خمسة لاعبين أساسيين في الــ 3 مباريات السابقة وهم "شتيجن ، بيكيه ، لونجليت ، ألبا ، جريزمان".



- وجود أربعة لاعبين منبوذين وهم "أومتيتي ، توديبو ، واجي ، نيتو المصاب".



-التأكيد على وجود ميسي بالتشكيلة الأساسية طوال الموسم خاصة أن الفريق يعاني في غياب اللاعب الأرجنتيني.



- الشكوك في خط الوسط فقط .. فما زال الإسباني فالفيردي لم يستقر على وجود ثلاثية جيدة بخط وسط الفريق.

