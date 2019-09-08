حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام يوم عاشوراء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا في صيام التطوع كيوم «عاشوراء» لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم.



واستشهدت الإفتاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.



واستدلت بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.