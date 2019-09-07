البرازيل تهزم الكاميرون 3-0 فى بطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز منتخب ناشئات البرازيل للكرة الطائرة على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة إستاد قناة السويس بالإسماعيلية .
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : (25 /12), (25 /14) , (25/20) .
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : (25 /12), (25 /14) , (25/20) .
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.