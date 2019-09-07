محاولة للنيل من سمعتها .. محامي بوسي يفجر مفاجأة عن حقيقة القبض عليها .. فيديو

نفى أحمد الجنزوري محامي الفنانة بوسي، ما أشيع عن إلقاء القبض على الفنانة بوسي بسبب حكم قضية شيكات بدون رصيد.



وأضاف أحمد الجنزوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج" حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، قائلا:" بوسي متواجدة في منزلها ولم يتم إلقاء القبض عليها".



وتابع أحمد الجنزوري:" الأحكام الصادرة ضدها أحكام غيابية، والمدعي بالحق المدني أو المجني عليه يبث الأكاذيب والشائعات حول إلقاء القبض على بوسي وما يحدث محاولة للنيل من سمعة بوسي".

