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توك شو

محاولة للنيل من سمعتها .. محامي بوسي يفجر مفاجأة عن حقيقة القبض عليها .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:32 م
المطربة بوسي
المطربة بوسي
هاني حسين
نفى أحمد الجنزوري محامي الفنانة بوسي، ما أشيع عن إلقاء القبض على الفنانة بوسي بسبب حكم قضية شيكات بدون رصيد.

وأضاف أحمد الجنزوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج" حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، قائلا:" بوسي متواجدة في منزلها ولم يتم إلقاء القبض عليها".

وتابع أحمد الجنزوري:" الأحكام الصادرة ضدها أحكام غيابية، والمدعي بالحق المدني أو المجني عليه يبث الأكاذيب والشائعات حول إلقاء القبض على بوسي وما يحدث محاولة للنيل من سمعة بوسي".

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