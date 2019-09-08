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فن

الابتسامة تكفي.. إطلالة أنثوية لـ ابنة هيفا وهبي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
زينب فياض
زينب فياض
محمد بدران
نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود.

وعلقت زينب فياض على صورتها قائلة: "شو حبيتوا أكتر شيء، أنا برأيي الابتسامة بتكفى بلا تهور بلا قص بلا صبغ".

على جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.
الابتسامة تكفي.. إطلالة أنثوية لـ ابنة هيفا وهبي

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