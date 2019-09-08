ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر عدم دستورية مادة بقانون الأحوال الشخصية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وتنص الفقرة الثانية أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنة من قصور.

واختصم مقيم الدعوى مشيرة محمد فوزي رمضان، في دعواه رقم31 لسنة 41 دستورية، رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قانونى الشرطة والعاملين بالدولة

المفوضين تحجز دعوى عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر للتقرير

المفوضين تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون المحاماة

مجلس الدولة والدستورية في يوم.. المفوضين تبدي رأيها القانوني في دعاوى الرسوم القضائية.. و8 سبتمبر الحكم في الطعن على حل حزب البناء والتنمية

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية تكشف السر وراء الأوامر الملكية الأخيرة

قبل انطلاق العام الدراسي .. احذري شراء هذه الأدوات المدرسية لأبنائك

بعد انتهاء الجمعية العمومية.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

تعليق ناري من حلمي طولان على عودة شيكابالا للزمالك.. فيديو

زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط أول القتلى وعشرات الضحايا.. فيديو

بسبب حادث السيارة .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور