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أخبار العالم

دوريان يجتاح ساحل كندا على المحيط الأطلسي.. و300 ألف شخص بلا كهرباء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
دوريان يجتاح ساحل
دوريان يجتاح ساحل كندا على المحيط الأطلسي
رويترز
اجتاح الاعصار دوريان، ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، أمس السبت، حيث أسقط كثيرا من الأشجار وقطع التيار الكهربائي، وأطاح برافعة بناء ضخمة في وسط مدينة هاليفاكس عاصمة إقليم نوفاسكوشيا.

وقال وزير السلامة العامة، رالف جوديل، على تويتر إن الحكومة سترسل الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة بعد اجتياح العاصفة المنطقة.

وحثت السلطات أي شخص يعيش قرب شاطئ البحر مغادرة المكان كإجراء وقائي.

وقالت هيئة كهرباء نوفاسكوشيا إن أكثر من 300 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء بالفعل في الإقليم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الإعصار.

وقال مركز الاعاصير بكندا إن من المتوقع أن تجتاح رياح قوية تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة المنطقة الواقعة حول هاليفاكس .

وفي فترة بعد الظهر أسقط دوريان أشجارا فوق منازل بالمدينة كما اقتلع سقفا واحدا على الأقل وأسقط رافعة ضخمة من فوق مبنى تحت الإنشاء.

وكان دوريان قد اجتاح جزر الباهاما، الأسبوع الماضي، برياح من الفئة الخامسة تجاوزت سرعة بعضها 320 كيلومترا في الساعة وتسبب في دمار وسقوط 43 قتيلا ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

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