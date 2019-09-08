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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأكزيما الجلدية سبب صادم للإصابة.. وعلاج طبيعي بـ 2 جنيه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:14 ص
الاكزيما
الاكزيما
لمياء الياسين
الأكزيما أو إلتهاب الجلد هو الأكثر شيوعا يبدأ في مرحلة الطفولة على الرغم من أن سببه غير معروف ولكن قد يكون بسبب العوانل الوراثية والبيئية .

وفقا لموقع " powerofpositivity "تصيب الأكزيما اليدين والوجه وفروة الرأس والركبتين وداخل المرفقين. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم وبالنسبة لبعض هؤلاء المرضى ، تكون الحكة شديدة لدرجة أنها تخدش حتى ينزف الجلد.

عن أبرز أعراض الأكزيما حكة شديدة وأحمرار الجلد ولون بشرة داكن وتشمل المضاعفات الالتهابات الجلدية ومشاكل النوم

إليك علاجًات طبيعيًة لعلاج الأكزيما

جل الصبار
يعتبر جل الصبار مضاد للبكتيريا و الميكروبات.ويعزز التئام الجروح و يساعد على منع الالتهابات وتهدئة البشرة الملتهبة.

دقيق الشوفان

يساعد على التخلص من الحكة يمكنك طحنه وتخفيفه بالقليل من الماء ووضعه على المنطقة المصابة

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند معروف بفوائده الصحية العديدة ، لأنه يساعد في تقليل الالتهاب. على وجه التحديد ، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك وهو عامل مضاد للميكروبات قادر على محاربة مسببات الأمراض

زيت شجرة الشاي

غالبًا ما يستخدم هذا الزيت العطري لتخفيف الأعراض المرتبطة بمشاكل الجلد ، بما في ذلك التهاب الجلد ويحتوي زيت شجرة الشاي على العديد من المركبات التي ثبت أنها تزيل أنواعًا معينة من الفيروسات والبكتيريا والفطريات. هذه المركبات تجعل زيت شجرة الشاي علاجًا طبيعيًا فعالًا للوقاية من الالتهابات ، وتشجيع التئام الجروح ، وعلاج اضطرابات الجلد

زيت عباد الشمس
زيت عباد الشمس هو مستخرج من بذور عباد الشمس. لأنه يحمي الطبقة الخارجية من الجلد عن طريق الحفاظ على الرطوبة والقضاء على البكتيريا. قد تساعد الخصائص المرطبة لزيت عباد الشمس على تقليل الالتهاب والحكة.


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