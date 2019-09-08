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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية لـ أحد أساطير النادى الأهلى.. وطه إسماعيل: لا تقلقوا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
طه إسماعيل
طه إسماعيل
عمرو الحلوانى
أجرى الدكتور طه إسماعيل، أحد أساطير النادى الأهلى، ورئيس لجنة التخطيط الحالى بالقلعة الحمراء، عملية جراحية ناجحة أمس فى فخده الأيسر بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وعانى الدكتور طه إسماعيل أحد أساطير النادى الأهلى طوال الفترة الماضية من بيعض الآلام القوية فى مفصل فخده الأيسر إلا أنه فضل تأخير إجراء العملية الجراحية بعد حسم ملف المدير الفنى الجديد للأهلى والذى تم حسمه بتولى السويسرى رينيه فايلر تدريب الفريق.

وفى هذا السياق، وجه الدكتور طه إسماعيل الشكر إلى الجميع نتيجة الدعم والمؤازرة غير المحدودة طوال الفترة الماضية بعد إجرائه العملية الجراحية.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن جميع الأمور الخاصة بالعملية الجراحية تسير بشكل جيد للغاية، مؤكدا خروجه من المستشفى خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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