بنسبة 15%.. الغرفة التجارية تكشف سر انخفاض الأسعار بمعرض أهلا بالمدارس.. فيديو

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن معرض أهلا بالمدارس أقيم العام الحالى بدورته الثالثة بانخفاض فى أسعار الأدوات المدرسية نتيجة لانخفاض سعر الدولار.



وكشف محمد حسن خلال لقائه ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضا في الأدوات المدرسية بمعرض أهلا بالمدارس بنسب تتراوح بين 10 و15% هذا العام.



وأوضح محمد حسن، أن معرض أهلا بالمدارس قد أقيم هذا العام دون قيمة إيجارية للشركات، والمكتبات المشاركة بالمعرض دون تحمل قيمة تجارية وهو ما نتج عنه عدم إضافة القيمة الإيجارية للأسعار المباعة للمواطن.



وتابع محمد حسن، أن وزارة التموين قد نسقت بالتعاون مع الغرفة التجارية بأن تتحمل الأخيرة القيمة الإيجارية للمعرض وهو ما يرفع عبء زيادة الأسعار عن المواطن.

