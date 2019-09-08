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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 35 لـ 50 ألف جنيه.. تقدر تشتري السيارات دي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:58 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
كريم عاطف
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات المستعملة فى مصر تغيرا ملحوظا، وهناك العديد من أماكن بيعها مثل سوق السيارات التي تقام يومي الجمعة والأحد بمدينة نصر، وهناك أسواق أصغر فى عدد من المحافظات.

تختلف أسعار السيارات من منطقة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" لك أفضل 10 سيارات بسعر أقل من 50 ألف جنيه فى الأسواق المصرية المختلفة.

والأسعار كالتالي:

- أوبل فكترا موديلات 1991-1994 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل.

- هيونداي اكسيل موديلات 1992-1998 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- سوزوكي ماروتي موديلات 1998-2009 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- فيات سيينا موديلات 1998-2000 سعرها من 48 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- سيات ابيزا موديلات 1991-1994 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- سكودا فيليشيا موديلات 1996-1999 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل.

- فورد اسكورت موديلات 1998-1999 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل.

- شاهين ويتراوح سعرها من 30 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- سوزوكي سويفت موديلات 1994-1998 ويتراوح سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

- اسبيرانزا A113 ويتراوح سعرها من 45 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.

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