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تعليم

إقبال كثيف من طلاب المرحلتين الأولى والثانية على آداب عين شمس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:59 م
إقبال كثيف من طلاب
إقبال كثيف من طلاب على آداب عين شمس
كريم ناصر و ياسمين سامي
تابعت صباح اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس استقبال أوراق الطلاب الجدد المرشحين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2019/2020، وسط حزمة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التى دشنتها إدارة الجامعة تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب.

ولوحظ الإقبال الكثيف من الطلاب على الكلية فى أول أيام تقديم الملفات وسط تدابير من الكلية تسهم فى توفير أجواء مناسبة للطلاب الجدد في تقديم أوراقهم لإدارة شئون الطلاب.

ووفرت إدارة الكلية واتحاد الطلاب الترتيبات اللازمة لضمان راحة الطلاب وأولياء أمورهم وتأمين عملية تقديم الملفات بسهولة.

ووضعت إدارة الكلية جدولا زمنيا لمواعيد تقديم الشهادات الأصلية للكلية وفتح ملفات للطلاب الجدد لمواجهة التكدسات وتفادي تعطيل مصالح أبناء الكلية الجدد.

وبدأ اليوم 8 سبتمبر استقبال أوراق المتخلفين عن المواعيد سابقة الذكر، وتم تخصيص يومي الأربعاء و الخميس 18 و 19 من سبتمبر لهم لتقديم الأوراق وفتح ملفاتهم بالكلية.

وتتمثل أوراق التقديم للطلاب الجدد في: أصل شهادة الثانوية العامة مع خمس صور ضوئية ، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر للإناث وللذكور وخمس صور ضوئية ، بالإضافة إلى ثلاثة صور من بطاقة الرقم القومى للطالب ، وصورتين من بطاقة الترشيح بالكلية ، عدد سبع صور شخصية 4x6 ، الحافز الرياضي إن وجد ، نموذج 2 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب ( للذكور فقط ) ، من أتم 18 عام يجب احضار نموذج 6 جند من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب ، وشهادة الكشف الطبى.

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