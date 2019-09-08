تجلب النحس.. مشجعون يتهمون ميجان ماركل بالتسبب في خسارة فريق بلدها

اتهم مشجعو رياضة التنس زوجة الأمير هاري ودوقة ساسيكس "ميجان ماركل" بأنها السبب في خسارة نجمة التنس سيرينا وليامز الليلة الماضية في بطولة "جراند سلام" الـ24 ووصفوها بـ"جالبة الحظ السئ".



وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، جاءت خسارة وليامز بعد أشهر فقط من حضور ميجان هزيمة اللاعبة الأمريكية في بطولة ويمبلدون، حيث أشار المشجعون إلى أن الخسارة الفادحة في نهائي بطولة ويمبلدون أمام سيمونا هاليب وخسارة أنجيليك كيربر العام السابق كان بسبب حضور ميجان المباراة.



وتعليقًا على هذا الأمر، كتب أحد مستخدمي "تويتر": "عزيزتي ميغان ماركل، أرجوكي توقفي عن حضور مباريات سيرينا النهائية فأنتي تجلبين النحس".



وقال آخر: "دوقة ميجان، أحبك كثيرا، أنا حقا أحبك، لكن هل أنتي نحس؟هل كنتي في معظم الخسائر؟".