ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجلب النحس.. مشجعون يتهمون ميجان ماركل بالتسبب في خسارة فريق بلدها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:02 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
آية جمعة
اتهم مشجعو رياضة التنس زوجة الأمير هاري ودوقة ساسيكس "ميجان ماركل" بأنها السبب في خسارة نجمة التنس سيرينا وليامز الليلة الماضية في بطولة "جراند سلام" الـ24 ووصفوها بـ"جالبة الحظ السئ".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، جاءت خسارة وليامز بعد أشهر فقط من حضور ميجان هزيمة اللاعبة الأمريكية في بطولة ويمبلدون، حيث أشار المشجعون إلى أن الخسارة الفادحة في نهائي بطولة ويمبلدون أمام سيمونا هاليب وخسارة أنجيليك كيربر العام السابق كان بسبب حضور ميجان المباراة.

وتعليقًا على هذا الأمر، كتب أحد مستخدمي "تويتر": "عزيزتي ميغان ماركل، أرجوكي توقفي عن حضور مباريات سيرينا النهائية فأنتي تجلبين النحس".

وقال آخر: "دوقة ميجان، أحبك كثيرا، أنا حقا أحبك، لكن هل أنتي نحس؟هل كنتي في معظم الخسائر؟".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيمونا هاليب تفوز بلقب ويمبلدون على حساب سيرينا ويليامز

ترشيحاتنا

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم

من 35 لـ 50 ألف جنيه.. تقدر تشتري السيارات دي

جمرك هيونداي توسان شامل القيمة المضافة ورسم التنمية

تعرف على سعر شقق سكن مصر المقرر طرحها خلال أيام.. خدمات

الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

مرتضى منصور: رفضت 180 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لهذا السبب

هزيمة مشروع إيران.. السعودية والإمارات تصدران بيانا مشتركا هاما حول اليمن

4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا بسبب قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على حالات الجمع بين المرتب والمعاش

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تحرش بها وطلب مرافقتها إلى الغرفة.. التفاصيل الكاملة لحادث فندق صبيا بالسعودية

قبلات وأحضان مذيعة سعودية لزوجها تفجر غضب إعلامي إماراتي.. فيديو

الإعلان خلال ساعات.. ارتفاع أسهم حسن شحاتة فى قيادة منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا