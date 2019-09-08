أدى لمصرع 5 أشخاص.. إعصار لينج لينج يضرب كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن إعصارا ضرب كوريا الشمالية، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.



وأضافت الوكالة أن الإعصار أدى أيضا لإلحاق أضرار بما يفوق مئة ألف فدان من الأراضي الزراعية.



وقد شن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، هجوما شرسا على مسئولي بلاده بسبب تقاعسهم عن الاستعداد لمواجهة أي خطر يهدد البلاد في إشارة إلى الإعصار لينج لينج.



وعقد أون يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا حذر خلاله من "الأخطار الوشيكة" للإعصار، وقال خلاله إن المسئولين لا يزالون عاجزين أمام الإعصار ولا يدركون مدى خطورته على البلاد.



وعلى الجانب الآخر، ألغت كوريا الجنوبية أكثر من 270 رحلة جوية، كما قطعت الكهرباء عن حوالي 30 ألف منزل، وأغلقت الحدائق العامة بسبب شدة الرياح.