الرئيس السيسي يهنئ جمهورية طاجيكستان بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس طاجيكستان إمام علي رحماني للتهنئة بيوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة طاجيكستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



وبعث الرئيس السيسي أيضا برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، للتهنئة بذكرى تأسيس الجمهورية.



كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.