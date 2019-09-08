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أخبار البلد

السيسي يطلع على تطورات مشروع الضبعة النووى وموقف أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية"، ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شدد على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، ومؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع علي آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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