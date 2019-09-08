اتحاد الكرة: الزمالك بالزى التقليدي وبيراميدز بـ الأسود

كشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي زي فريق الزمالك وبيراميدز فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر المقرر إقامتها فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب.



ونشر اتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي زى الفريقين في مباراة اليوم ويرتدى خلاله لاعبو فريق الزمالك الزى الأبيض التقليدى فيما يرتدى فريق بيراميدز الزى الأسود.



وتضم قائمة بيراميدز كلا من:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.



خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.



خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.



خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.

