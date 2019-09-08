ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: الزمالك بالزى التقليدي وبيراميدز بـ الأسود

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:55 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسري غازي
كشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي زي فريق الزمالك وبيراميدز فى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر المقرر إقامتها فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب.

ونشر اتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي زى الفريقين في مباراة اليوم ويرتدى خلاله لاعبو فريق الزمالك الزى الأبيض التقليدى فيما يرتدى فريق بيراميدز الزى الأسود.

وتضم قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.
اتحاد الكرة: الزمالك بالزى التقليدي وبيراميدز بـ الأسود

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جون أنطوي يقود قائمة بيراميدز الإفريقية فى كأس الكونفيدرالية

بعثة بيراميدز تطير إلى الكونغو استعدادا لمواجهة النجم بـ الكونفدرالية

رسميا بالقوة الضاربة.. تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا للزمالك غدا

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

ننشر القيمة المالية للفائز بلقب كأس مصر قبل موقعة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على استعداد مطروح لمواجهة السيول

جنازة مهيبة للضابطين الشقيقين ضحية طريق «شبرا - بنها» الحر... تشييع جثامنيهما إلي مثواهما الاخير بالغربية وسط حزن وبكاء الأهالي

عملية جراحية لـ أحد أساطير النادى الأهلى.. وطه إسماعيل: لا تقلقوا

سور مكهرب يتسبب في مقتل طالب بالمنيا.. والنيابة تقرر حبس صاحب المزرعة

مرتضى منصور: رفضت 180 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لهذا السبب

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا