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اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها الشخصية علي موقعها التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة جديدة.

ظهرت نوال الزغبي بأطلالة صيفية بتوب ابيض ونضارة شمس انيقة ، واعتمدت نوال مكياج بسيط وهادئ مناسب لاطلالاتها، وكانت تسريحة نوال خفيفة ومعتادة بشعرها الاشقر .

نالت صورة نوال اعجبا المتابعين وكتبت تعليقا علي الصورة " اللي براسي عملته حطيتك بقلبي وحلمي حققته مكتوب عليك بحبي"






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