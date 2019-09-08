اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها الشخصية علي موقعها التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة جديدة.
ظهرت نوال الزغبي بأطلالة صيفية بتوب ابيض ونضارة شمس انيقة ، واعتمدت نوال مكياج بسيط وهادئ مناسب لاطلالاتها، وكانت تسريحة نوال خفيفة ومعتادة بشعرها الاشقر .
نالت صورة نوال اعجبا المتابعين وكتبت تعليقا علي الصورة " اللي براسي عملته حطيتك بقلبي وحلمي حققته مكتوب عليك بحبي"
ظهرت نوال الزغبي بأطلالة صيفية بتوب ابيض ونضارة شمس انيقة ، واعتمدت نوال مكياج بسيط وهادئ مناسب لاطلالاتها، وكانت تسريحة نوال خفيفة ومعتادة بشعرها الاشقر .
نالت صورة نوال اعجبا المتابعين وكتبت تعليقا علي الصورة " اللي براسي عملته حطيتك بقلبي وحلمي حققته مكتوب عليك بحبي"