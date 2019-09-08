نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثانى للزمالك فى مرمى بيراميدز ..فيديو

أضاف أشرف بنشرقي هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 63 من رأسية قوية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.





شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب لاعبى الزمالك وحصل محمد عبدالغنى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى إحتكاك من جانب جون أنطوى مهاجم بيراميدز.





وقاد إيريك تراورى هجمة مرتدة ومرر الكرة فى الدقيقة 48 الى ابراهيم حسن ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى الإمساك بالكرة واستطاع محمد عبدالغنى مدافع الزمالك إبعاد الكرة من أمام إيريك تراورى ليمنع هجمة خطيرة.





وتصدى فى الدقيقة 50 لتسديدة قوية من شيكابالا أرسلها من خارج منطقة الجزاء وأحرز يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة ذكية من شيكابالا ليسكنها الشباك.





وتعرض فى الدقيقة 55 محمد عبدالغنى إلى السقوط والخضوع إلى العلاج وحصل إسلام عيسى فى الدقيقة 58 على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تعلو عارضة محمد عواد حارس مرمى الزمالك.



