انطلاق فيلم بابيشا فى دور العرض الجزائرية عقب عرضه بمهرجان الجونة السينمائى





ويظهر أحد المشاهد مجموعة منها، عناصرها تتكون من نساء منتقبات، تقتحم غرفة النجمة التي كانت بصحبة صديقاتها وتطالبها بارتداء الحجاب والصلاة، اغتيال ليندا أثر كثيرا على نفسية نجمة أو “بابيشا”، وأفسد شهيتها للمستقبل، فقررت أن تتخلى عن حلمها، الذي ظل يسكنها طيلة الفيلم، وهو تنظيم عرض لفساتين تخيطها بأكملها انطلاقا من “الحايك”، إلا أن إصرار صديقاتها دفعها للتراجع، والمضي قدما مجددا في تنفيذ الفكرة على أرض الواقع، لم يكن من السهل على “بابيشا” وصديقاتها إقناع مديرة الحي الجامعي بتنظيم العرض. الوضع أصبح خطيرا، بالنسبة للمديرة، ولم يعد هناك مجال لتنظيم مثل هذه الأنشطة بين أسوار الجامعة، لكن نجمة ومجموعتها نجحت في إقناعها بتنظيمه، إلا أنه كان هدفا لهجوم مسلح، نجت فيه نجمة من الموت.



ويهدف مهرجان الجونة السينمائي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع واكتشاف كل ما هو جديد، حيث يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية منصة الجونة السينمائية.

ينظم صناع الفيلم الجزائرى "بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونيا مدور عرضا خاصا يوم 21 سبتمبر الجارى بقاعة ابن زيدون وذلك قبل يوم واحد من انطلاق عروضه التجارية يوم 22 سبتمبر 2019 في قاعات سينما الجزائر.الفيلم شهد مهرجان كان السينمائى الدولى عرضه العالمى الأول، ومن المقرر أن يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.وتدور أحداثه حول شابات جزائريات يتابعن دراستهن في الجامعة بالعاصمة، بشكل لا يفرضن على أنفسهن أي قيد من القيود المجتمعية المعتادة في المجتمعات العربية. شابات يعشن الحياة بكل ما يملكن من طاقة، ويظهرن حماسا كبيرا لقضم المزيد منها كلما أتيحت لهن الفرصة لذلك، وفي وقت من الأوقات بدأن يشعرن بتصاعد الضغط عليهن من قبل إسلاميين متشددين أصبحوا يعلقون ملصقات تدعو إلى ارتداء النقاب، بل شكلوا عصابات تلعب دور “الشرطة الدينية” في الجامعة.