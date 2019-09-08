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أخبار البلد

مجددا.. رضوى الشربينى تثير الجدل حول زواجها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:57 م
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
سارة يسن
أثارت الإعلامية رضوى الشربينى مقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "cbc"، الجدل من جديد حول زواجها؛ وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ونشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة وعلقت عليها "أنا عندي خبر ومش عارفة أقوله إزاي".

وتساءل المتابعون عن حقيقة زواج رضوى الشربينى، حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي "اتخطبتي ؟..اتخطبتي والخاتم باين ..اتجوزتي ولا ايه ورجعتي في كلامك .. هنقول مبروك ولا ايه".

وتعتبر الإعلامية رضوى الشربينى من المذيعات أصحاب الهجوم الدائم على الرجال، لذلك يعد خبر زواجها مثيرا للجدل، خاصة بعد اتهامها طول الوقت بأنها كانت سببا في بعض حالات الطلاق.

وكانت أثارت مسألة زواج رضوى الشربيني الجدل قبل فترة قصيرة، بعدما أعلنت إنها ستحصل على أجازة بسبب مناسبة خاصة وهو ما دفع البعض للشك في أنها ستتزوج ، إلا أنها نفت الأمر فيما بعد .

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