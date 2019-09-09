هيثم فاروق: النهائي كان من طرف واحد.. والزمالك استحق الفوز التاريخي

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض حقق فوزا تاريخيا ومستحقا على بيراميدز في نهائي كأس مصر.



وقال هيثم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرف واحد".



وأكمل: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين".



وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".

