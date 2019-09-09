يوم عاشوراء اليوم.. اعرف موعد أذان الفجر والمغرب

القاهرة



موعد اذان الفجر 4:07 ص، آذان المغرب 6:10 م.







الإسكندرية





موعد اذان الفجر 4:10 ص، اذان المغرب 6:15 م







الإسماعيلية





موعد اذان الفجر 4:02 ، آذان المغرب 6:07 م







شرم الشيخ





بالتزامن مع صيام يوم عاشوراء غدا الاثنين، يقدم صدى البلد لقرائه موعد اذان الفجر والمغرب بعدد من محافظات مصر .



موعد اذان الفجر 3:58 ص، وقت صلاة المغرب 5:57 م في القاهرة.، ومواقيت الصلاة فى أسوان موعد اذان الفجر 4:08 ، آذان المغرب 6:02 م



وقالت دار الإفتاء إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردًا، بل ورد ثبوت الثواب لمن صامه ولو منفردًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في "صحيحه".



وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".وعاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ، أى الموافق غدا الاثنين 9 سبتمبر.





