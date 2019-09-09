شوقي السعيد: أملك عرض احتراف.. وتقدمت ببلاغ ضد الإسماعيلي في الأوليمبية

كشف شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، عن وجهته الأقرب خلال الموسم المقبل.
وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عندي عرض من الدانمارك وأسافر خلال الفترة المقبلة لحسم القرار".
وأضاف شوقي: "عندي مشكلة مع إدارة نادي الإسماعيلي وعملت محضر النهاردة في اللجنة الأولمبية ضدهم وان شاء الله يكون في وقف قيد للفريق".
واستكمل اللاعب: "إدارة الإسماعيلي بخيلة جدًا ومش عاوزة تصرف الفلوس للناس، ليا 400 ألف جنيه بحكم محكمة والاسماعيلي قال اني صرفت 300 ألف وده مش صح".
وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عندي عرض من الدانمارك وأسافر خلال الفترة المقبلة لحسم القرار".
وأضاف شوقي: "عندي مشكلة مع إدارة نادي الإسماعيلي وعملت محضر النهاردة في اللجنة الأولمبية ضدهم وان شاء الله يكون في وقف قيد للفريق".
واستكمل اللاعب: "إدارة الإسماعيلي بخيلة جدًا ومش عاوزة تصرف الفلوس للناس، ليا 400 ألف جنيه بحكم محكمة والاسماعيلي قال اني صرفت 300 ألف وده مش صح".