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رياضة

أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
نور عادل
فجر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك مفاجأة كبرى عن رحيل السويسري كريستيان جروس من الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أمير مرتضي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم انه هو من طالب مجلس الادارة برحيل جروس عن النادي أثناء تواجده بالنادي.

وأضاف أمير مرتضى: "الجماهير لا تتمكن من الحكم على كافة الأمور، ولكن احتكاكي الدائم بالفريق يجعلني أكثر قدرة على رؤية العديد من الأخطاء داخل الفريق" مستطردًا:" الانتصارات تؤدي الي اخفاء الاخطاء، وابلغت ادارة النادي بضرورة البحث عن جهاز فني جديد، وذلك أثناء انتصارات الزمالك بالكونفدرالية مع جروس.

وأكمل أمير مرتضى : "جروس وجهازه لم يكن على المستوى المأمول من جانبنا، بالتأكيد لهم دور كبير جدًا في تحقيق الفوز بالكونفدرالية، لكن هناك أمورا لا تستطيع الجماهير الحكم عليها".

واختتم أمير مرتضى: "الجماهير أثناء الانتصارات تقوم برفع اللاعبين والجهاز الفني إلى السماء، لكن من هم يتواجدون مع الفريق بشكل دائم بإمكانهم الحكم على الأمور بشكل أكبر".

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بكأس مصر على حساب منافسه فريق بيراميدز بعدما فاز بثلاثة أهداف دون رد.

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